Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda eTwinning Projesi

Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda, öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmak ve doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Recycle & Be Safe" projesi kapsamında doğal afet modelleri sergisi düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda, uluslararası eTwinning projesi "Recycle & Be Safe" (Geri Dönüştür ve Güvende Kal) kapsamında hazırlanan doğal afet modelleri sergisi ziyarete açıldı. Öğretmen Emel Çorak'ın rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan sergiye, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmayı ve doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen projede, Romanya'dan bir ve Türkiye'den beş olmak üzere toplam altı ortak okul yer alıyor. Projenin genel yürütücülüğünü üstlenen Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Ayla Geyik Yılmaz etkinlikte yer alarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Proje süreci boyunca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği yapıldı. Bu kapsamda öğrencilerin doğal afetlere ve acil durumlara karşı bilinçlenmesi amacıyla çeşitli destekleyici çalışmalar yürütüldü. Sergide yer alan doğal afet modelleri, bu eğitimlerin ve sıfır atık vizyonunun bir çıktısı olarak ziyaretçilere sunuldu.

Etkinlik sonunda okul müdürlüğü tarafından emeği geçenlere yönelik bir değerlendirme yapıldı. Okul müdürü, serginin hazırlanmasında görev alan öğretmen Emel Çorak'a, proje yürütücüsü Ayla Geyik Yılmaz'a, öğrencilere, projeye katkı sunan AFAD yetkililerine ve Zonguldak AR-GE eTwinning Temsilcisine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı