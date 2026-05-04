Haberler

Fen Lisesi öğrencilerinden sanata dokunan etkinlik

Fen Lisesi öğrencilerinden sanata dokunan etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim kurumları tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim kurumları tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Başarıları ile tüm Aydın'da adını duyuran Nazilli Fen Lisesi bu kez sanata dokunan etkinliği ile göz doldurdu.

Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda resim sergisi ve müzik etkinliği ile farklı bir programa ev sahipliği yapan Nazilli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sanata olan katkıları takdir topladı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile görücüye çıkan sergi ve müzik konserleri büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Hakan Akari ve okul yönetiminin ev sahipliğinde başlatılan etkinlikte öğrenciler birbirinden güzel resim ve el sanatları ile izleyenleri adeta büyüledi. Canlı performansları ile kulakların pasını silen okulun müzik bölümü öğrencileri mini konserlerinde usta sanatçıların eserlerini yorumladı.

Okul Müdürü Hakan Akari, resmin renkleri ile müziğin ezgilerinin harmanlandığı etkinliği koza gibi gördüklerini ifade etti. Akari, "İçinde barındırdığı potansiyel; keşif, ilham ve değişimin bir simgesidir. Tıpkı kozadan çıkan bir kelebek gibi, burada filizlenen fikirlerin ülkemizin sanatsal gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, bilimsel çalışmaların yanında sanatsal faaliyetleri de çok değerli buluyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Okulumuzda sene başından bu yana öğrencilerimiz farklı kategorilerde yaklaşık 90 resim çalışması hazırlamıştır. Ayrıca öğrencilerimiz, 1980-1990 yılları ve günümüz eserlerinden oluşan 16 farklı müzik parçasını da başarıyla icra etmek üzere hazırlamıştır. Resim sergisinin hazırlanmasında emeği geçen Seyhan Alkan Kara'ya, müzik repertuvarını oluşturan Sayın Zuhal Dilbaz Hanıma ve elbette bu çalışmanın gerçek sahipleri olan sevgili öğrencilerimize; okulum ve şahsım adına teşekkür ederim" şeklinde bilgilendirme yaparak sanata dokunan etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başarıları ile zaten ilçenin gurur kaynağı olan Fen Lisesi'nin sanata olan desteği ile de fark oluşturduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden