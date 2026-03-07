Haberler

Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile okul müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

  • Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan görevden uzaklaştırıldı.
  • Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.
  • 11. sınıf öğrencisi F.S.B. 2 Mart'ta bıçakla öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldürdü ve iki kişiyi yaraladı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma çerçevesinde Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile olayın yaşandığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) bıçakla öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) yaraladı. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci F.S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

Kim uzaklaştırılmış anlamadım Milli eğitim bakanı ve içişleri bakanı mı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMükremin Erdoğan:

iyi de adamların suçu ne öğrencilerin üzerini mi arayacaklar dı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImud Imud:

Şikayette bulunmuş işlem yapılmamış devlet memurlarını devlet korumakla yükümlü

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

çakarlı araç kullanıcılarının gerekli kanunları çıkarmaları gerekmez miydi.?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Allah Allah siz böyle şeyler yapmazdınız ama kendi adamlarınız nasıl uzaklaştırırsınız çok şaşırdım...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

