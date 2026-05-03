Haberler

Faik Güngör Ortaokulu'ndan gururlandıran başarı

Faik Güngör Ortaokulu'ndan gururlandıran başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eğitim veren Faik Güngör Ortaokulu, önemli bir başarıya imza atarak kentin gururu oldu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eğitim veren Faik Güngör Ortaokulu, önemli bir başarıya imza atarak kentin gururu oldu. Okul öğrencilerinden Mehmet Algan Arslan, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "20. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda takım arkadaşlarıyla beraber Teknoloji Tasarım alanında Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Danışman öğretmen Mustafa Akay rehberliğinde hazırladığı proje ile jüri üyelerinden tam not alan Arslan, yenilikçi yaklaşımı ve teknik başarısıyla dikkat çekti. Türkiye genelinden çok sayıda projenin katıldığı yarışmada elde edilen bu derece, hem okul hem de Erzurum eğitim camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Faik Güngör Ortaokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencimizin göstermiş olduğu azim ve başarı bizleri son derece mutlu etmiştir. Danışman öğretmenimiz Mustafa Akay'a ve öğrencimiz Mehmet Algan Arslan'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Manisa'da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey bıçaklanarak öldürüldü

Kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey bıçaklanarak öldürüldü
Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu

Yayını izleyenler RTÜK'e seslendi

Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yine gündemi sarsacak açıklamalar yaptı: Galatasaray'a karşı bugün...
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti