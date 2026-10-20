Eskişehir Model Fabrika'da mühendis adayları her hafta yalın üretim dersi alıyor

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Eskişehir Model Fabrika'da 'Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları' dersi kapsamında, mühendis adaylarının mesleki gelişimi destekleniyor.

Eskişehir Sanayi Odası'na (ESO) bağlı Eskişehir Model Fabrika, sanayinin yalın ve dijital dönüşümüne katkı sağlarken, geleceğin mühendislerini sanayinin uygulama deneyimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 'Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları' dersi kapsamında, mühendis adaylarıyla her hafta bir araya geliniyor. Teorik bilgiyi uygulamayla birleştiren derslerle öğrencilerin mesleki gelişimi desteklenirken, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliği güçleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı