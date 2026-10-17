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Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu OKU projesiyle Türkiye ikincisi oldu

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Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu OKU projesiyle Türkiye ikincisi oldu
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Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu, 2026 Başarılı Örnekler Sergisi'nde 'OKU Okul Kütüphane Uygulaması' projesiyle Türkiye ikincisi oldu. Proje koordinatörü Çağlar Özdolap, emeği geçen öğrenciler ve okul yöneticileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tebrik edildi.

Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 Başarılı Örnekler Sergisi'nde "OKU Okul Kütüphane Uygulaması" projesiyle Türkiye ikinciliği elde etti.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2026 Başarılı Örnekler Sergisi'nde büyük bir başarıya imza attı. Proje koordinatör öğretmeni Çağlar Özdolap tarafından geliştirilen "OKU Okul Kütüphane Uygulaması", sergide Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim tematik alanında yer alan Yazılım, Kodlama, Yenilikçi Fikirler, Teknolojik Üretim kategorisinde Türkiye ikinciliğine layık görüldü.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, elde edilen derecenin ardından proje koordinatör öğretmeni Çağlar Özdolap'ı, projede emeği geçen öğrencileri ve okul yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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