Öğrenciler sahada uygulayarak öğreniyor

Erzurum'da 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' kapsamında öğrenciler, sahada uygulamalı eğitimler alarak topluma katkı sağlıyor. Elektrik bakım-onarımından çevre duyarlılığına kadar birçok alanda aktif olan gençler, öğrenimlerinin yanı sıra sorumluluk alarak örnek çalışmalar gerçekleştiriyor.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Öğrencilerimiz; atölyelerde üreterek, sahada uygulayarak ve toplumla iç içe olarak örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Elektrik bakım-onarım faaliyetlerinden geleneksel mutfağımızı yaşatan atölyelere, minikler için hazırlanan animasyon etkinliklerinden çevre duyarlılığı oluşturan sıfır atık çalışmalarına; müze ve askeriye ziyaretlerinden sağlık alanındaki uygulamalara kadar geniş bir alanda aktif görev aldılar. "Ben her yerde varım" diyen gençlerimiz; sadece öğrenen değil, bulunduğu her ortamda katkı sunan, sorumluluk alan ve değer üreten bireyler olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Meslek liselerimizde yetişen bu güçlü irade ve marifet, yarınlarımızın en sağlam teminatıdır. Öğrencilerimiz "Ben her yerde varım" diyerek emeğin, üretimin ve sorumluluğun en güzel örneğini sergiliyor. Üreten, paylaşan ve değer katan marifetli gençlerimizle gurur duyuyoruz" denildi.

Elektrik bakım-onarım çalışmalarından "Anne Reçeteleri" ile gerçekleştirilen atölye etkinliklerine, okul öncesi çocuklara yönelik animasyon faaliyetlerinden sıfır atık çalışmalarına, müze gezilerinden askeriye ziyaretlerine, sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda aktif rol alan gençler; bilgi ve becerilerini sahada uygulayarak fark oluşturmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
