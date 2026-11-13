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Erzincan Valisi ve EBYÜ Rektörü yemekte öğrencilerin taleplerini dinledi

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Erzincan Valisi ve EBYÜ Rektörü yemekte öğrencilerin taleplerini dinledi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve EBYÜ Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitede öğrencilerle bir araya gelip öğle yemeği yedi. İkili, gençlerin eğitim, akademik çalışma ve kariyer planlarını dinleyerek talep ve önerilerini aldı, başarı diledi.

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteyi ziyaret eden Vali Aydoğdu, Rektör Kuyrukluyıldız ile birlikte öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle öğle yemeği yiyen Aydoğdu ve Kuyrukluyıldız, gençlerin eğitim hayatları, akademik çalışmaları, gelecek hedefleri ve kariyer planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin talep ve önerilerini de dinleyen Aydoğdu ve Kuyrukluyıldız, gençlere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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