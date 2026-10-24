Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeli AFAD'la uygulamalı yangın tatbikatına katıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeli AFAD'la uygulamalı yangın tatbikatına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeline AFAD iş birliğiyle uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Personellere yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı anlatıldı; yangın anında doğru müdahale ve acil durumlara hazırlık becerilerinin artırılması amaçlandı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeline, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta, personellere yangın söndürme tüplerinin doğru ve etkin kullanımı anlatılarak uygulamalı eğitim verildi.
Tatbikatla personelin yangın anında doğru müdahale yöntemlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması ve yangın güvenliği konusundaki farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı