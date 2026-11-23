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Erzincan'da SİBERAY Programı kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Sınav Koleji öğrencileri ve vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi.

Bilgilendirme faaliyetinde teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konuları ele alındı.

Çalışmada 160 kişiye ulaşan ekipler, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ve bu tehditlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, siber suçların meydana gelmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ve toplumda bilinç düzeyinin artırılması amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı