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Erzincan'da polis projesiyle başarılı 8. sınıflara LGS seti ve çanta verildi

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Erzincan'da polis projesiyle başarılı 8. sınıflara LGS seti ve çanta verildi
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Erzincan'da polisin ÇOGEP kapsamında yürüttüğü 'Hep Birlikte Güçlüyüz' Projesi'yle Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulunda başarılı 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık seti ve çanta verildi. Çalışmayla eğitime destek, sınav hazırlığına katkı ve polis-öğrenci iletişimi hedeflendi.

Erzincan'da polis ekiplerince yürütülen proje kapsamında akademik başarı gösteren 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık seti ve okul çantası hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında "Hep Birlikte Güçlüyüz" Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulunda eğitim gören ve akademik başarı gösteren 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık setleri ile okul çantaları verildi.

Çalışmayla öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olunması, sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlanması ve polis-öğrenci iletişiminin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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