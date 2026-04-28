Erzincan'da 882 öğrenciye jandarma akademisi tanıtıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)'den 81 ile Geleceğin İzinde" temalı 2026 yılı personel temini kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Faaliyet çerçevesinde, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 882 öğrenciye JSGA hakkında bilgi verildi.

Programda, öğrencilere jandarma teşkilatının eğitim süreci, meslek imkanı ve başvuru şartları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi. - ERZİNCAN

