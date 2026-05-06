Erzincan'da hadis yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu tarafından düzenlenen "5. Hadis-i Şerif Metin ve Mana Yarışması" gerçekleştirildi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan programa vali yardımcıları, il protokolü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, müftülük personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda Vali Yardımcısı Nurullah Kaya da katılımcılara hitap ederek yarışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan etkinlikte, üç ayrı kategoride yarışan öğrenciler, ezberledikleri hadis-i şerifleri Arapça metinleri ve Türkçe anlamlarıyla jüri huzurunda okudu.

Özellikle 120 hadis kategorisinde yarışan öğrencilerin performansı izleyicilerden takdir topladı.

Gençlerin Hz. Peygamber'in sünnetine olan ilgisini artırmayı amaçlayan program, dereceye giren öğrencilerin açıklanması ve umre ödülleri başta olmak üzere çeşitli ödüllerin verilmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN

