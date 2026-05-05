Emirdağ'da öğrencilere Kur'an kursları tanıtıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Müftülüğüne bağlı Aziziye Erkek ve Kız Kur'an Kursları yeni dönem kayıt süreci çerçevesinde 4.'ncü sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım programları gerçekleştirildi.

Emirdağ Müftüsü Cihan Eker ve Kur'an kurslarında görev yapan hocalar ile din görevlileri tarafından yürütülen program çerçevesinde Çiftlik, Veysel, Yenikapı, Adayazı ve Türkmen Akören köylerindeki ilkokullar ziyaret edildi. Öğrencilerle bir araya gelindi. Emirdağ Müftüsü Cihan Eker programda yaptığı konuşmada "Gerçekleştirilen tanıtımlarda hafızlık eğitiminin önemi hakkında bilgiler verildi. Kurslarda sunulan eğitim-öğretim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Yeni dönem ön kayıtlar başladı. Tüm öğrencilerimizi hafızlık Kur'an kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

