Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu'ndan 'Sanat Şöleni'

Afyonkarahisar Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu tarafından Aziziye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'tiyatro gösterisi ve yılsonu sergisi', izleyiciler ve sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Türkçe Öğretmeni Hamza Alıcı rehberliğinde düzenlenen ve öğrenciler tarafından sahnelenen 'Güldür Güldür Mithat Paşa' adlı tiyatro oyunu, izleyicilere eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin sahnedeki başarılı performansları uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinlik çerçevesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Kalkızoğlu ile Teknoloji Tasarım Öğretmeni Murat Keskin danışmanlığında hazırlanan eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve yoğun beğeni topladı. Öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliğini yansıtan çalışmalar katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyan etkinlik, öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağladı. Tiyatro ve serginin bir arada sunulduğu program, katılımcılar tarafından tam not aldı. Program sonunda emeği geçen öğrenciler ve öğretmenler ödüllendirildiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı