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Emet'te öğrenciler TÜBİTAK etkinliğinde fide dikti, topraksız tarımı öğrendi

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Emet'te öğrenciler TÜBİTAK etkinliğinde fide dikti, topraksız tarımı öğrendi
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler fide dikimi ve topraksız tarımla tanıştı. Yetkililer, çocuklara küçük yaşta tarım ve doğa sevgisi kazandırmanın önemine dikkat çekti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fide dikimi ve topraksız tarım uygulamalarıyla tanıştı.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" etkinliği, öğrencilere tarım ve bilim alanında eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu.

Etkinlikte öğrencilerle birlikte fide dikimi gerçekleştirilirken toprağın önemi ve tarımsal üretimin temel aşamaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca topraksız tarım uygulamaları tanıtılarak öğrencilere modern tarım yöntemleri anlatıldı.

Yetkililer, çocukları küçük yaşlardan itibaren tarımla buluşturmanın, doğa sevgisini geliştirmenin ve üretim bilincini aşılamanın önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerle geleceğin teminatı olan çocukların tarıma ve bilime olan ilgisinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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