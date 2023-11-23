Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle okulları ziyaret ederek öğretmenlere hediye takdim etti.

Emet Kaymakamı ve Belediye Başkanı Öğretmenleri Ziyaret Etti

Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle okulları ziyaret ederek öğretmenlere hediye takdim etti.

Kaymakam Seyman ve Belediye Başkanı Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Gazi Emet Anadolu Lisesi, Ashaboğlu Ortaokulu ve Anaokulunu ziyaret ederek öğretmenlere termos hediye edip günlerini kutladılar. - KÜTAHYA