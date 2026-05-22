Haberler

Elazığ'da KBRN eğitimi

Elazığ'da KBRN eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı müdahale kapasitesini artırmak için teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi.

Elazığ'da UMKE birimine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, UMKE personelinin KBRN tehditlere karşı müdahale kapasitesini artırmaya yönelik eğitim düzenlendi. UMKE biriminde görevli 2 eğitmen tarafından verilen eğitimde katılımcılara KBRN kökenli tehditlere karşı olay yeri yönetimi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, dekontaminasyon uygulamaları, hasta yaklaşımı ve alınacak tedbirler konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

Verdiği karar koca ülkeyi salladı! Ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası

Milyonluk iskan sonrası düğmeye basıldı! Belediye başkanı gözaltında
Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı

Vedat Muriqi seçimini yaptı!
Kaza sonrası kaybolan Esma Nur'u arama çalışmaları Tokat'a uzandı

Ekipler 6 gündür Esma'yı arıyor! Çalışmalar komşu kente uzandı
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı