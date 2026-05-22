Elazığ'da KBRN eğitimi
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı müdahale kapasitesini artırmak için teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, UMKE personelinin KBRN tehditlere karşı müdahale kapasitesini artırmaya yönelik eğitim düzenlendi. UMKE biriminde görevli 2 eğitmen tarafından verilen eğitimde katılımcılara KBRN kökenli tehditlere karşı olay yeri yönetimi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, dekontaminasyon uygulamaları, hasta yaklaşımı ve alınacak tedbirler konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı