Elazığ'da güvenlik korucularına acil durum ekipleri eğitimi
Elazığ AFAD, güvenlik korucularına yönelik acil durum ekipleri eğitimi düzenledi. Eğitimde, acil müdahale yöntemleri, çadır kurma ve yangınla mücadele konuları teorik ve uygulamalı olarak işlendi.
Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından güvenlik korucularına yönelik "Acil Durum Ekipleri Eğitimi" düzenlendi.
Elazığ AFAD tarafından Elazığ güvenlik korucularına yönelik "Acil Durum Ekipleri Eğitimi" düzenlendi. Eğitim programı kapsamında katılımcılara, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, çadır kurma teknikleri ve yangınla mücadele konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı