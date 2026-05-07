Elazığ'da B-Reçete sistemine yönelik eğitim ve bilgilendirme

Ülke genelinde uygulamaya alınacak B-Reçete sistemi çerçevesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bilgilendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya alınacak B-Reçete sistemi çerçevesinde, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurum müdürleri, il ve ilçe müdürlüğü personeli, reçete yazma yetkilileri ile bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında İl Müdürü Saadettin Taşkesen yaptığı değerlendirmede; tarımsal üretimde kayıtlılığın ve doğru uygulamaların önemine dikkat çekerek, üreticilerin ve sektör paydaşlarının yeni sisteme uyum sürecinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Program çerçevesinde, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram tarafından; bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılması ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla önümüzdeki dönemde uygulamaya geçirilmesi planlanan bitki koruma ürünleri E-Reçete sistemi ile üretici kayıt defterini kapsayan B-Reçete sistemine ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, uygulama sürecine ilişkin usul ve esaslar ile sistemin sahadaki işleyişine yönelik değerlendirmeler ele alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı