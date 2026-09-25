EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, YÖKAK toplantısında kalite sürecine dikkat çekti

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen ara değerlendirme kapsamındaki Rektörler Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 20 üniversitenin rektörü çevrim içi olarak yer aldı.

Toplantıda söz alan Kuyrukluyıldız, değerlendirme sürecinde emeği ve katkısı bulunan değerlendirme takımına, üniversite yönetimine ve Kalite Kuruluna teşekkür etti.

Kuyrukluyıldız, üniversitede kalite güvencesi anlayışının kurumsal bir yaklaşımla sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte kalite çalışmalarının ilgili paydaşların katkılarıyla etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Toplantı, görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı