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Düzce'de Mezun Olan 22 Kursiyere Sertifikaları Verildi

Düzce'de Mezun Olan 22 Kursiyere Sertifikaları Verildi

Eğitim Haberleri

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından düzenlenen kurslardan mezun olan 22 kursiyere sertifikaları verildi. SODAM Meslek Edindirme ve Hobi kursları büyük ilgi görüyor. Düzenlenen kurslara katılan ve mezun olmaya hak kazanan 22 kursiyere sertifikalarını takdim edildi. Sertifika töreninin ardından kursiyerlerin ürünlerinden oluşan sergi misafirleriyle buluştu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından düzenlenen kurslardan mezun olan 22 kursiyere sertifikaları verildi.

SODAM Meslek Edindirme ve Hobi kursları büyük ilgi görüyor. Düzenlenen kurslara katılan ve mezun olmaya hak kazanan 22 kursiyere sertifikalarını takdim edildi.

Sertifika töreninin ardından kursiyerlerin ürünlerinden oluşan sergi misafirleriyle buluştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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