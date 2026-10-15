Düzce'de kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi, üniversiteler hariç

Düzce'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm özel ve devlet okullarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversiteler ise tatil kararının dışında tutuldu.

Meteorolojik veriler doğrultusunda Düzce için yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir kararı alındı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildi. Alınan karar kapsamında, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Düzce genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversitelerin tatil kapsamına alınmadığı bildirildi. Okulların tatil edildiği gün, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da bir gün süreyle idari izinli olacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı