Emet MYO müdür yardımcılığı görevine Dr. Zeliha Erol atandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki Emet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevine Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol asaleten atandı.

Dr. Zeliha Erol, lisans eğitimini Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde, yüksek lisansını Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet Yönetimi alanında, doktorasını ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'nda tamamladı. Dr. Zeliha Erol, akademik kariyerinin yanı sıra, Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptı.

2019 yılından bu yana Emet Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Dr. Zeliha Erol, halen Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı görevini de yürütüyor, ayrıca Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Maliye ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarında ders vermeye devam ediyor. - KÜTAHYA

