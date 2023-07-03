Döşemealtı Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Sinema Gösterimleri Düzenliyor

Döşemealtı Belediyesi, eğitim öğretim yılını geride bırakan öğrenciler için ücretsiz sinema gösterimleri düzenliyor. Döşemealtı'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 16 bin 58 öğrenci 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. Döşemealtı Belediyesi'nin yaşama geçirdiği hizmetle, Yeşilbayır Mahallesi Flora AVM içerisinde yer alan sinema salonunda öğrenciler aileleriyle birlikte ücretsiz sinema gösterimleri ile buluşacak. 9 Temmuz 2023 tarihine kadar karnesiyle birlikte sinemaya giden öğrenciler istedikleri filme izleyecek, öğrencilere mısır ikramı da yapacak. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tüm öğrencileri aileleriyle birlikte film izlemeye davet ederek, 'Öğrencilerimiz koskoca bir eğitim öğretim sezonunu tamamladı. Çok yoruldular. Bizde artık geleneksel hale getirdiğimiz sinema ve mısır etkinliğimizi yaparak onlara küçük bir karne hediyesi veriyoruz. 9 Temmuz tarihine kadar tüm film seanslarına ücretsiz olarak girip gönüllerince eğlenecekler' dedi.