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DOĞAKA, MKÜ Meslek Yüksekokulu öğrencilerine destek mekanizmalarını anlattı

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DOĞAKA, MKÜ Meslek Yüksekokulu öğrencilerine destek mekanizmalarını anlattı
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DOĞAKA Hatay Yatırım Destek Ofisi, MKÜ Meslek Yüksekokulu öğrencilerine destek mekanizmaları bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda destek mekanizmaları, proje geliştirme süreçleri ve yararlanabilecekleri destekler anlatıldı; öğrencilerin farkındalığı artırılmak istendi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay Yatırım Destek Ofisi tarafından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik destek mekanizmaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya DOĞAKA Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Menal Zübarioğlu ile DOĞAKA Uzmanı Buğra Han Aslan katıldı. Programda öğrencilere ajansın destek mekanizmaları, proje geliştirme süreçleri ve yararlanabilecekleri destekler hakkında bilgi verildi.

Toplantıyla öğrencilerin proje geliştirme konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, fikirlerini projelere dönüştürmeleri ve bölgesel kalkınma çalışmalarına katkı sunmaları amaçlandı.

DOĞAKA'nın gençlerin proje geliştirme kapasitelerini güçlendirmek ve bölgenin kalkınma potansiyelini desteklemek amacıyla bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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