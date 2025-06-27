Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart!

Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart!
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilge Bayraktar, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Bayraktar, tıp eğitiminin zorluklarından çocuk sağlığına, uzmanlık seçiminden yurtdışı programlarına kadar öğrencilere yol gösterici açıklamalar yaptı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Bilimin Geleceği programında Doç. Dr. Bilge Bayraktar, tıp fakültesinde öğrenci olmanın gerekliliklerini ve Biruni Üniversitesi'nin eğitim yaklaşımını anlattı. Bayraktar, çocuk sağlığı ve hastalıklarının zorluğunu, anatominin önemini ve öğrencilerin sahada kazandığı deneyimleri aktardı.

"TIP EĞİTİMİNDE MERAK VE ÇALIŞKANLIK ŞART"

Doç. Dr. Bayraktar, tıp eğitimi için öğrenci profilinin önemine dikkat çekti: "Tıp fakültesini seçecek öğrencinin çalışmayı seviyor olması ve meraklı olması gerekiyor. Neden ve ne için sorularını sürekli sormalı." Bu soruların tıp eğitiminde başarıyı getirdiğini belirtti.

Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Tıp okumak isteyenler meraklı ve çalışkan olmalı, kadavra görmek şart!

"KLİNİK DENEYİMİN ÖNEMİ"

Bayraktar, Biruni Üniversitesi'nde üçüncü yıldan itibaren öğrencilerin klinik bilimlere geçiş yaptığını söyledi: "Öğrenci kliniğin içine teorik olarak geçiyor ve sahaya hazırlanıyor." Ayrıca tıp fakültesinde hastane olmasının pratik anlamda büyük avantaj sağladığını vurguladı.

ANATOMİ EĞİTİMİNDE KADAVRA VE MAKETİN ÖNEMİ

Tıp eğitiminde anatominin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Bayraktar, "Tıp eğitiminde anatomi olmazsa olmaz: kadavra ve maket görmek şart!" diyerek temel eğitimin klinik yetkinlikteki rolüne dikkat çekti.

"ÇOCUK SAĞLIĞI SEÇİMLERDE GERİDE KALIYOR"

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının zorluğuna değinen Bayraktar, "Çocuk sağlığı ve hastalığı günümüzde değerini kaybetti. TUS'ta en az seçilen bölümümüz." ifadeleriyle ilginin azaldığını ve bu alanın önemini yitirmemesi gerektiğini vurguladı.

YENİDOĞAN ÜNİTESİ ÖĞRENCİLERE ÇOK YÖNLÜ DENEYİM KAZANDIRIYOR

Üniversitelerinin yenidoğan ünitesinin kapasitesine dikkat çeken Bayraktar, "Yenidoğan ünitemiz 32 yataklı ve hasta çeşitliliği yüksek. Öğrenciler kalp hastalıklarından cerrahi vakalara kadar çok sayıda durumu gözlemleyebiliyor; bu da sorun çözme becerilerini geliştiriyor."

Haberler.com / Musa Kara - Eğitim
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