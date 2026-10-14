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Diyarbakır Valiliği ve vakıf Sur'da 16 derslikli ilkokul için protokol imzaladı

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Diyarbakır Valiliği ve vakıf Sur'da 16 derslikli ilkokul için protokol imzaladı
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Diyarbakır Valiliği ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde yaptırılacak 16 derslikli ilkokul için iş birliği protokolü imzaladı. Tamamlanan okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilerek hizmete sunulacak.

Diyarbakır Valiliği ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı arasında Sur ilçesinde yaptırılacak 16 derslikli ilkokul binası için iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Hevsel salonunda düzenlenen imza törenine Vali Murat Zorluoğlu, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler, vakıf heyetinden Meltem Menteşoğlu, Aslı Arslan, Şehla Ali Hasan ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu katıldı. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, eğitime yapılan yatırımların şehrin geleceği açısından büyük önem ve değer taşıdığını belirterek, Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde inşa edilecek okulun çocukların nitelikli bir ortamda eğitim almalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Zorluoğlu, eğitime sundukları destek ve katkılardan ötürü Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

Protokol kapsamında, Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde yapımı üstlenilen 16 derslikli ilkokul binası, tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilerek hizmete sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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