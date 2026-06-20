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Diyarbakır'da okulları karıştıran öğrenciler son dakikalarda polis eşliğinde yetişti

Diyarbakır'da okulları karıştıran öğrenciler son dakikalarda polis eşliğinde yetişti
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Diyarbakır'da YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına girecek öğrencilerden okullarını karıştıranlar, motorize polis ekipleri tarafından son anda sınav yerlerine ulaştırıldı.

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için okulları karıştıran öğrenciler, polis ekipleri eşliğinde son dakikalarda yetiştirildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaparken, veliler ise okul çevresinde heyecanla bekledi. Görevli, öğrenci ve velilere okullarım karıştırılmaması, giriş belgelerinin kontrol edilmesi anonsları yaptı. Öğrenciler, ailelerine sarılarak sınav salonlarına giriş yaptı. Okulları karıştıran bazı öğrenciler, görevliler tarafından bekleyen motorize polis ekiplerine teslim edilip sınava girecekleri okullara yetiştirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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