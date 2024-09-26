Defteri masaya vura vura konuşan öğretmen velilere isyan etti: Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte özellikle birinci sınıflar okula alışmak da zorluk çekerken, öğretmenler de henüz okuma yazma bilmeyen öğrencilerinin defterlerinin etiketli olmaması nedeniyle tepkili...

"ANNELERİM SİZ ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?"

Bu duruma video çekerek tepki gösteren bir öğretmen, "Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz? Kaç gündür bu defterler etiketli ve kaplanmış gelecek diyorum. Ben bu defter kimin tanıyamıyorum" dedi. Bu sözlerinin ardından sınıftaki öğrencilere defterin sahibinin kim olduğunu soran öğretmen, herhangi bir cevap alamadı.