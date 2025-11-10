Haberler

Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "10 Kasım'da hiçbir okul açılmayacak, kapıları kilitleyin" talimatı verdiği iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "MEB'in 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir" açıklamasında bulundu.

  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün valiliklerin belirlediği alanlarda anılması esas alınmıştır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısında Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesini teşvik etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddiası kamuoyunda büyük tepki çekti.

Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "MEB'in 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir" açıklamasında bulundu.

"ETKİNLİKLERİN YASAKLANMASINA İLİŞKİN BİR İFADE YER ALMIYOR"

DMM'nin resmi X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Yazıda Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır.

Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir.

"ASILSIZ İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Millî Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk'ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Ne kadar uğraşsanız da Gençlik doğruyu yanlışı öğrenecek, aklını mantığını bilimi kullanacak, 1000 yıl öncesi ilkel bedevi kültürüne teslim olmayacak... Gençler; Atatürk siz kula köle olmayın ezilmeyin, sömürülmeyin, aklı fikri vicdanı hür olarak yaşayın diye Cymhuriyeti Laikliği Demokrasiyi size armağan etti.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Söyle Chp adaylarına seçim zamanı Camiler de gezmesinler meyhaneler de gezsinler

yanıt0
yanıt6
Haber YorumlarıHasan Turk:

Mgk ecnebisi ipin hazir

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

İyice mide bulandırdınız.Bu partiye mensup kimi görsem hepsi bir ayrı ...

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Atatürk'ü maske yapanlar çok amaçları ülkeyi karıştırmak

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGülşen Kayhan:

yapacağını yap herşeyi yalanla sizde çanak tutun haber yapın çözdünüz ülkeyi

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

ateş olmayan yerden de duman çıkmaz ama inşallah bu bilgi yanlıştır

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
CHP kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf detayı dikkat çekti

CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı

Yaşlı kadın bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

Yine şov peşinde
