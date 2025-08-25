Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme sonuçları açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.