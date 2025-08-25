Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme sonuçları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme sonuçları açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Kırmızı et fiyatları rekor kırdı! Ucuza bulan buzdolabını dolduruyor

Fiyatı rekor kırdı, daha da artacak! Ucuz bulan dolaba dolduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.