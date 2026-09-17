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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şarkı söyleyen minik müzisyenlerden Bakan Tekin’e ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şarkı söyleyen minik müzisyenlerden Bakan Tekin’e ziyaret
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte türkü söyleyen Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür’ü kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte türkü söyleyen Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür'ü kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Gazi Anadolu Lisesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte şarkı söyleyen Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür'ü makamında ağırladı. Bengü ve Kıvanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendileri için gönderilen hediyeleri de Tekin'in elinden aldı. Çocuklarla sohbet eden Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulun kamuoyunda henüz yeterince tanınmadığını belirterek öğrencilerin sergilediği başarılı performansların okulun daha geniş kesimlerce duyulmasına ve tanınmasına da vesile olduğunu ifade etti. Yapılan ziyarette öğrencilerin aileleri ile okul müdürü Ali Yılmaz da eşlik etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin çok yönlü yetiştirildiğini, üretme ve sanat icra etme imkanını daha fazla bulduklarını belirten Tekin, "İnşallah çocuklarımızın bahtları açık olur. Ülkeye, millete faydalı bireyler olarak yetişir" ifadelerini kullandı. Ayrıca ziyarette Bengü Yeşilbaş, okulu için sözlerini yazıp bestelediği marşı Tekin için seslendirirken, Kıvanç Özgür de ney dinletisi sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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