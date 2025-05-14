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Çukurova Üniversitesi Savunma Sanayii Kampüs Buluşmaları'na Ev Sahipliği Yaptı

Çukurova Üniversitesi Savunma Sanayii Kampüs Buluşmaları'na Ev Sahipliği Yaptı
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Çukurova Üniversitesi, Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Kampüs Buluşmaları'nın ikincisine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte savunma sanayisinin yerlilik oranı ve gelecekteki hedefleri konuşuldu.

ÇUKUROVA Üniversitesi, Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Kampüs Buluşmaları'nın ikincisine ev sahipliği yaptı. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keskin yaptı. Prof. Dr. Keskin "Geçmişte savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20 civarındayken, günümüzde bu oran yüzde 80'e ulaşmış durumdadır. 2025 yılı için ise yüzde 85 oranı hedeflenmektedir. Savunma sanayimizde çalışanlarımız, yüksek ücretler almakta ve gençlerimiz diğer şirketlerde çalışmaktansa bizim şirketimizde görev almayı tercih etmektedir. Savunma sanayi denilince akla genellikle silahlar gelir, ancak aslında bu sektör çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Savunma sanayi, tekstilden otomotive, endüstri sektöründen mühendisliğe kadar birçok alanı etkilemektedir. Yazılım sektöründen makine sanayisine kadar pek çok alanda istihdam sağlamaktadır. Savunma sanayi sektörümüz her geçen gün daha da gelişmektedir ve gelecekte daha fazla ihracat yapılması hedeflenmektedir. Bu büyümeyle birlikte daha fazla gencimizi istihdam edeceğiz. Unutmayalım ki büyük başarılar, cesur hayallerle başlar. Sizler, bugünün öğrencileri olarak yarının mühendisleri, yarının girişimcileri olacaksınız" dedi.Etkinlikte savunma sanayisine ilişkin bilgiler, yeni projeler ve gelecek hedefler katılımcılarla paylaşıldı. Sunumlarda, savunma sanayisinin yarınlarını oluşturacak gençlerle bu bilgileri paylaşmanın temel hedeflerden biri olduğu aktarıldı.Etkinlik, çeşitli paneller ve oturumlarla devam etti.

Haber – Kamera: Yusuf YILDIZ/ ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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