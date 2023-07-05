Çorum Kur'an kursu öğrencileri Laçin Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Çorum'un Laçin ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, Laçin Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Fatih Camisi Kur'an Kursu öğrencileri, kurs hocalarının gözetiminde yaptıkları ziyarette kütüphanedeki kitapları inceledi. Ziyarette ayrıca öğrencilere kütüphanenin ne olduğu, öğrencilere ne gibi katkılar sağladığı ve kitap okumanın faydaları anlatıldı. Ziyaretin, Kur'an kursu öğrencilerinin yaz tatili döneminde okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiği bildirildi.