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Çorum Kur'an kursu öğrencileri Laçin Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Çorum Kur'an kursu öğrencileri Laçin Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Eğitim Haberleri

Çorum'un Laçin ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, Laçin Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Fatih Camisi Kur'an Kursu öğrencileri, kurs hocalarının gözetiminde yaptıkları ziyarette kütüphanedeki kitapları inceledi. Ziyarette ayrıca öğrencilere kütüphanenin ne olduğu, öğrencilere ne gibi katkılar sağladığı ve kitap okumanın faydaları anlatıldı. Ziyaretin, Kur'an kursu öğrencilerinin yaz tatili döneminde okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Çorum'un Laçin ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, Laçin Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Fatih Camisi Kur'an Kursu öğrencileri, kurs hocalarının gözetiminde yaptıkları ziyarette kütüphanedeki kitapları inceledi.

Ziyarette ayrıca öğrencilere kütüphanenin ne olduğu, öğrencilere ne gibi katkılar sağladığı ve kitap okumanın faydaları anlatıldı.

Ziyaretin, Kur'an kursu öğrencilerinin yaz tatili döneminde okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Hatice Altunöz Aykut - Eğitim

Fatih Çorum Eğitim Haberler

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