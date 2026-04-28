Çocuk ve genç mahkumlara hat sanatı süsleme çalışmaları tanıtıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, kurum mescidinde gerçekleştirilen hat sanatı süsleme çalışmalarının tanıtım programı düzenlendi.

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Uğur Karataş ve öğrencileri tarafından yürütülen çalışma, suça sürüklenen çocukların ve kurum personelinin kullandığı mescidin estetik açıdan iyileştirilmesini amaçlıyor. Program öncesinde kurum yetkilileri, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur'a kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Öğr. Gör. Uğur Karataş ve öğrencilerinin düzenlediği hat sanatları atölyesiyle suça sürüklenen çocukların geleneksel Türk sanatlarıyla tanışması hedeflendi.

Programda, süsleme çalışmalarını gerçekleştiren El Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve öğrencilerine Prof. Dr. Emine Şendurur ve kurum yetkilileri tarafından hediye ile teşekkür belgesi takdim edildi. Kurum Müdürü Selma Tekin ise Prof. Dr. Alper Kesten'e verdikleri destekler nedeniyle günün anısına hediye sundu.

Tanıtım programına ayrıca Kurum Müdürü Selma Tekin ve bölüm öğrencileri katıldı. - SAMSUN

