Cizre'de lise öğrencilerine doğru diş fırçalama teknikleri anlatıldı

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ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre'de lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, ağız ve diş sağlığının korunması ile doğru fırçalama teknikleri anlatıldı.

Cizre'de genç yaşta sağlık bilincini artırmak ve koruyucu hekimlik uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimi Mesut Ozan, Hacı Fettah Kadıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle düzenlenen seminerde buluştu. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrencilere, ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı üzerindeki etkileri, ağız hijyeninin sürdürülmesi, doğru diş fırçalama teknikleri ve düzenli hekim kontrolünün hayati önemi detaylı şekilde aktarıldı.

Gençlerin merak ettiği soruların yanıtlandığı etkinlikle, öğrencilerde diş sağlığı konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve erken yaşta bakım alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı