Çanakkale'de 112 personeline TİLYAD eğitimi
Çanakkale İl Ambulans Servisi, 112 acil sağlık personeline 4 gün süren Travma İleri Yaşam Desteği (TİLYAD) eğitimi verdi. Eğitimde teorik bilgi ve uygulamalı vaka örnekleri işlendi.
Çanakkale İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından 112'de görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri personellerine TİLYAD eğitimi verildi. 12 personelin katıldığı ve 4 gün süren eğitimde teorik ve sahada karşılaşılabilecek vaka örnekleri uygulamalı olarak gösterildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı