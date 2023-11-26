Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri programında konuşmacı olarak yer aldı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programında öğrencilere tecrübelerini paylaştı. Arslan, düzenli çalışmanın, gayret etmenin ve inanmanın başarı için önemli olduğunu vurguladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, konuk olarak davet edildiği Çameli Anadolu Lisesi Kariyer Günleri programında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" programına konuşmacı olarak davet edildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, Çameli Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Erikan, Çameli Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri katılım sağladı. İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, son sınıf öğrencilerine hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, hayattaki başarının sırrının düzenli çalışmak, gayret etmek ve inanmak; kariyerin sırrının ise genel ahlak ilkelerine uyarak yapılan işin en iyisini, güzelini ve doğrusunu yapmak olduğunu belirtti.

Kendi öğrencilik yıllarından ve hayatından örnekler veren Başkan Arslan, öğrencilere gelecekte planladıkları ve planlayacakları kariyer rotaları ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Program gençlerle birlikte karşılıklı soru cevap bölümüyle sona erdi. - DENİZLİ