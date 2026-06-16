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BŞEÜ'den uluslararası başarı

BŞEÜ'den uluslararası başarı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, grafen ve cam elyaf takviyeli hibrit kompozit kafes yapıların optimizasyonu üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmayla saygın bir uluslararası dergide yayımlandı. Çalışma, otomotiv ve havacılık gibi alanlarda hafif, dayanıklı ve ekonomik malzeme geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), mühendislik alanında yürüttüğü bilimsel çalışma ile uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Elitaş'ın yürüttüğü ve 'Manufacturing Optimization and Mechanical Performance Evaluation of Graphene/Glass Fiber Reinforced Hybrid Composite Lattice Structures via SLA' başlıklı çalışması, dünyanın saygın Q1 kategorisindeki dergilerinden International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (2026)'da yayımlanarak uluslararası literatürde yer aldı. Çalışmada, stereolitografi (SLA) yöntemiyle üretilen hibrit kompozit kafes yapıların mekanik performansı ve üretim süreçlerinin optimizasyonu incelendi. ABS benzeri reçine, cam elyaf ve farklı oranlarda grafen (ağırlıkça yüzde 0,05, yüzde 0,1 ve yüzde 0,2) ile takviye edilen yapılar üzerinde üç farklı kafes topolojisi (Truncated/Kesik, Kelvin ve Florit) tasarlanarak yarı statik basma testleri gerçekleştirildi. Optimum üretim parametrelerinin belirlenmesi amacıyla Tguchi yöntemi (L9 ortogonal dizisi) ve ANOVA analizinden yararlanıldı. Elde edilen sonuçlara göre yüzde 0,1 grafen takviyeli Truncated (Kesik) kafes yapısının mukavemet, sertlik ve enerji sönümleme performansı açısından en dengeli sonucu verdiği tespit edildi. Söz konusu çalışmanın; otomotiv, havacılık ve ileri mühendislik uygulamalarında daha hafif, dayanıklı ve yüksek enerji emme kapasitesine sahip malzemelerin geliştirilmesine katkı sunduğu, aynı zamanda üretim maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir ve ekonomik üretim anlayışını desteklediği ifade edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bu çalışma, üniversitemizin bilimsel üretim gücünü ve uluslararası araştırma kapasitesini ortaya koyması açısından son derece kıymetlidir. Elde edilen sonuçlar hem akademiye hem de sanayiye önemli katkılar sunacak niteliktedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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