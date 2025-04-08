Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci'den tartışma yaratan "kamera" savunması

Boğaziçi Üniversitesi'nde kulüplerin kapatılması, yurtların deprem tehlikesi nedeniyle yıkılması ve inşa sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi, kampüsün neredeyse her noktasına yerleştirilen güvenlik kameraları öğrencilerin tepkisini çekerken, tartışmalı kararları Rektör Naci İnci dikkat çeken sözlerle savundu.

RÖPORTAJ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

BBC'ye verdiği röportajda üniversiteye yerleştirilen kameraları savunan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci sarf ettiği sözlerle büyük tartışma yarattı.

"KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENLİKLERİ SÖZ KONUSU"

Rektör İnci "Üniversitenin her yerinde kameralar var mı? Olmalı, kesinlikle olmalı. Öğrencilerimiz, özellikle kız öğrencilerimizin güvenlikleri söz konusu. Kulüpler vasıtasıyla olsun, kendi arkadaşları vasıtasıyla olsun, hani gizli de olsa alkol tüketiyorlar.

"MÜMKÜNSE HER TARAFTA OLMASI LAZIM"

Ve tabii kız öğrencilerin dirençleri daha düşük olduğu için kendi iradelerini kaybediyorlar ve istismara uğrayan öğrencilerimiz oluyor. Öğrencilerimizin emniyeti açısından mümkünse her tarafta olması lazım. Ondan sonra kız geliyor, mağdur olmuş, düşünsenize ömür boyu o travma geçmez" ifadelerini kullandı.