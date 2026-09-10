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Birinci dönem ortak yazılı sınavlarının konu-soru dağılım tabloları yayımlandı

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Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tablolarının erişime açıldığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tablolarının erişime açıldığı duyuruldu.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı. Yayımlanan konu-soru dağılım tablolarının okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacağı belirtildi. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konu-soru dağılım tablosu yayımlanmayan diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak. Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması; sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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