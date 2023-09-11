Bingazi'deki okullar sel felaketinden etkilenenlere barınma merkezi olacak

Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentindeki okullar, sel felaketinden etkilenenler için geçici barınma merkezlerine dönüştürülmesine karar verildi. Eğitim kurumlarında görev yapan personelden, selden zarar görenlerin barınmaları için hazırlık yapmaları istendi.

Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentindeki okulların, sel felaketinden etkilenenler için geçici barınma merkezlerine dönüştürülmesine karar verildi.

Libya Eğitim Bakanlığına bağlı Bingazi Eğitim İzleme Kurumu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, okullarda görev yapan personelden, binaları, selden zarar görenlerin barınmaları için hazırlamaları ve acil durum odaları oluşturmalarının istendiği ifade edildi.

Kurumun açıklamasında, personele, 24 saat eğitim kurumlarında hazır bulunmaları talimatı verildiği kaydedildi.

Bingazi Eğitim İzleme Kurumu Başkanı Belıyd el-Verfeli de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte eğitime 14 Eylül'e kadar ara verildiğini, duruma göre bu sürenin daha da uzatılabileceğini söyledi.

Yaşanan felaket nedeniyle hükümet kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Verfeli, Bingazi'deki eğitim kurumlarının hem kentteki hem de civar bölgelerdeki felaketzedeleri okullarda ağırlamaya hazır olduğunu aktardı.

Libya'nın doğusunda sel

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.