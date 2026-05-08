Bilecik'ten MEB Robot Yarışması'na 193 katılımcı

Bilecik, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan 193 öğrenci ve eğitimci, geliştirdikleri 64 robotla yarıştı. Yarışma, teknolojik yetenekleri sergileyen bir platform oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na Bilecik genelinden yoğun katılım sağlandı. Organizasyonda 11 kurumdan toplam 193 öğrenci ve eğitimci, geliştirdikleri 64 robot ile çeşitli kategorilerde yarıştı. Öğrencilerin teknoloji, yazılım, tasarım ve mühendislik alanlarında ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, elde edilen başarılar Bilecik'te gururla karşılandı. Yarışma, öğrencilerin üretkenlik, yenilikçilik ve mühendislik becerilerini sergilediği önemli bir platform olurken, geleceğin teknoloji üreten nesillerine dair umut verdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bu önemli organizasyonda emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm ekiplerimize başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
