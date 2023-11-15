Bilecik'te Minik Öğrencilere İnsansız Hava Aracı Tanıtımı Yapıldı
Eğitim Haberleri
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, Gazimihal İlköğretim Okulunda minik öğrencilerle bir araya gelerek insansız hava aracı tanıtımı programına katıldılar. Konuklar, öğrencilerle ilgilendi ve maket uçaklar yaptılar. Okulun bahçesinde ise miniklerle birlikte maket uçakları uçurdular.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde minik öğrencilere insansız hava aracı tanıtımı yapıldı.
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, Gazimihal İlköğretim Okulunda miniklerle bir araya gelerek insansız hava aracı tanıtımı programına katıldılar. Konuklar, öğrencilerle tek tek ilgilendiler, sıralarına oturarak maket uçak yaptılar. Okulun bahçesinde ise miniklerle birlikte maket uçakları uçurdular. - BİLECİK