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Bilecik'te Minik Öğrencilere İnsansız Hava Aracı Tanıtımı Yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, Gazimihal İlköğretim Okulunda minik öğrencilerle bir araya gelerek insansız hava aracı tanıtımı programına katıldılar. Konuklar, öğrencilerle ilgilendi ve maket uçaklar yaptılar. Okulun bahçesinde ise miniklerle birlikte maket uçakları uçurdular.