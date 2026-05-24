BŞEÜ'de geri dönüşüm malzemeleri sanata dönüştü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık plastik kapları saksılara dönüştürdü ve kuş yuvası boyama çalışması yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'sinde (BŞEÜ) geri dönüşüm malzemeleri sanata dönüştü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörlüğü öncülüğünde, İklim Elçiliği ve Sıfır Atık Kulübü ile Genç Tema Kulübü iş birliğinde çevre bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Döngüsanat Atölyesi: Geri Dönüşüm Malzemelerinden Kolektif Üretim" projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri ve Bilecik Merkez Edebali Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi. Programda ilk olarak Sıfır Atık Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Onur Erkan tarafından 'Sıfır Atık' eğitimi verildi. Eğitimde israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşümün önemi vurgulandı. Eğitimin ardından öğrenciler, atölye çalışmasında atık durumundaki plastik kapları yeniden tasarlayarak saksılara dönüştürdü.

Etkinlikte ayrıca kuş yuvası boyama çalışması da gerçekleştirilerek, doğaya katkı sağlayan renkli görüntüler ortaya çıktı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
