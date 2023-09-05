Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya şube müdürleri, okul müdürleri ve diğer ilgili kişiler katıldı. Toplantıda okul müdürlerine dikkatli olmaları ve istenilen bilgileri hızlı bir şekilde göndermeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binası toplantı salonundaki toplantıya, şube müdürleri Murat Kılıç, Ramazan Arıkan, Abdullah Gürcan, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul müdürleri katıldı.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, okul müdürlerinin birçok konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, okullardan istenilen bilgileri kısa sürede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermelerini talep etti.

Toplantı süresince şube müdürleri, sorumlu oldukları alanlarla ile ilgili sorulara cevap verdi, usul ve esaslarla ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.