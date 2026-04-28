Beylikova'daki öğrenciden kompozisyon dalında önemli başarı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye genelinde çeşitli kategorilerde 'Su Verimliliği Seferberliği' temalı yarışmalar düzenlendi. Tüm kategorilerde 75 bin eserin yer aldığı yarışmaya Eskişehir'den Beylikova Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlı Yeşil katıldı. Lise kompozisyon dalında Türkiye birincisi olarak dizüstü bilgisayar kazanan Yeşil'e ödülünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı