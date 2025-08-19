Belçika'da Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı

BELÇİKA'da ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımının, ülke genelinde yasaklanacağı bildirildi.

Belçika'da ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımına dair yasak, eğitim amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlar dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak. Ülkenin üç dil topluluğunun farklı düzenlemeler benimsediği, yasağın tüm bölgelerde geçerli olacağı belirtildi. Okulların ise disiplin yaptırımlarını kendilerinin belirleyeceği kaydedildi.