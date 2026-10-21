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Ardahan'da Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri okul güvenliği için protokol imzaladı

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Ardahan'da Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri okul güvenliği için protokol imzaladı
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Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü okul güvenliği için iş birliği protokolü imzaladı. Üç yıl geçerli protokolle rehberlik, psikososyal destek, özel eğitim ve koruyucu sağlık hizmetlerinde koordinasyon hedefleniyor.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü arasında, okul güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaları güçlendirmek, öğrencilerin ruhsal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim ve Eğitim Alanlarında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya ile Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu tarafından imzalanan protokolle; rehberlik, psikososyal destek, özel eğitim ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Müdürü Kaya, "Protokol kapsamında öğrencilerin karşılaşabileceği psikososyal risklerin erken fark edilmesine, ihtiyaç duyan öğrencilerin uygun destek hizmetlerine yönlendirilmesine ve okul rehberlik çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek. Şiddet, ihmal, istismar, kriz ve travma gibi durumlarda ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ve yönlendirme mekanizmaları desteklenecek.

Öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize yönelik ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele, güvenli yaşam, sağlıklı beslenme, hijyen ve ilk yardım konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları planlanacak. Özel eğitim ihtiyacı bulunan veya gelişimsel açıdan risk taşıyan bireylerin erken fark edilmesi ve ailelerinin bilgilendirilmesine yönelik ortak çalışmalar da gerçekleştirilecek. Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün uygulama ve teknik destek sağlayacağı çalışmalar, yıllık çalışma planları doğrultusunda yürütülecek. Tüm faaliyetlerde çocuğun üstün yararı, kişisel bilgilerin gizliliği ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınacak. Üç yıl süreyle geçerli olacak protokolün öğrencilerimize, ailelerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; iş birliği ve katkılarından dolayı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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